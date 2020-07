Mickey Madden, de vaste bassist van de band Maroon 5, is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Dat heeft de politie van Los Angeles woensdag bevestigd aan Page Six.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Ook is niet bekend welk incident er zich precies heeft voorgedaan. Madden is vrijgekomen op borgtocht na de betaling van 50.000 euro.

De overige bandleden van Maroon 5 hebben op het nieuws gereageerd. "We zijn diep geschokt door dit teleurstellende nieuws. Nu we er meer over te weten komen, nemen we dit heel serieus", aldus een woordvoerder van de Amerikaanse band.

Madden is een van de oprichters van Maroon 5. Hij was samen met leadzanger Adam Levine voorheen ook lid van een trio genaamd Kara's Flowers. Madden zelf heeft nog niet op zijn aanhouding gereageerd.