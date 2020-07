Het rommelt weer in de beautygemeenschap op YouTube. Vorig jaar ontstond er al ruzie tussen James Charles enerzijds en Tati Westbrook (foto) en Jeffree Star anderzijds, die hem ervan betichten een predator te zijn. De ruzie is weer opgelaaid nu Westbrook beweert dat ze werd opgestookt door Star en Shane Dawson. We zetten de grootste spelers en gebeurtenissen op een rij.

Tati Westbrook Leeftijd: 38 jaar

Geboren in: Seattle (Washington), VS

Beroep: Beauty-YouTuber @GlamLifeGuru en heeft eigen bedrijf met cosmetische producten, Halo Beauty.

Rol in drama: Westbrook was de mentor van James Charles, maar maakte vorig jaar een video waarin ze hem betichtte van seksueel ongepast gedrag richting heteroseksuele mannen. Nu stelt ze dat ze hiertoe werd aangezet door Jeffree Star en Shane Dawson.

Aantal volgers op YouTube: 9,4 miljoen

James Charles Leeftijd: 21 jaar

Geboren in: Bethlehem (New York), VS

Beroep: YouTuber en make-upartiest met eigen make-uplijnen.

Rol in drama: Charles werd door Westbrook en Jeffree Star beschuldigd van seksueel ongepast gedrag richting heteroseksuele mannen. Beiden namen hun beschuldigingen deels terug.

Aantal volgers op YouTube: 19,8 miljoen

Jeffree Star Leeftijd: 34 jaar

Geboren in: Los Angeles (Californië), VS

Beroep: YouTuber, make-upartiest met eigen merk Jeffree Star Cosmetics.

Rol in drama: Beschuldigde Charles ervan een gevaar te zijn voor de samenleving. Wordt ervan verdacht collega's te chanteren met informatie die hij over hen heeft.

Aantal volgers op YouTube: 17,7 miljoen

Shane Dawson Leeftijd: 31 jaar

Geboren in: Long Beach (Californië), VS

Beroep: YouTuber die documentaireseries, comedyfilmpjes en onderzoeksfilmpjes over complottheorieën maakt.

Rol in drama: Werkt veel samen met Jeffree Star en wordt ervan beschuldigd geprobeerd te hebben de carrière van Charles te saboteren. Daarnaast ligt hij onder vuur vanwege het maken van content met racistische stereotypen en uitspraken over pedofilie.

Aantal volgers op YouTube: 22,2 miljoen

Mei 2019: Charles beschuldigd van seksueel ongepast gedrag

Charles, Westbrook en Star zijn alle drie actief op YouTube, waar ze make-uptutorials maken en hun miljoenen volgers hun eigen beautyproducten aanprijzen. In mei 2019 gaan de video's van het drietal ineens over hele andere zaken.

Westbrook plaatst dan de veertig minuten durende video Bye Sister, gericht aan Charles, voor wie ze tot die tijd als mentor fungeert. In de video uit ze haar onvrede over het feit dat Charles een video had gemaakt voor een ander merk haarvitaminen, een van haar concurrenten. Ze zegt zich verraden te voelen.

Westbrook houdt het echter niet bij een zakelijk geschil. In de video beticht ze Charles ervan dat hij zou "jagen" op heteroseksuele mannen met wie hij naar bed wil. Door de aantijgingen aan het adres van Charles verliest die in een week zo'n drie miljoen volgers, terwijl Westbrook er juist meer bij krijgt.

James Charles tijdens de Billboard Music Awards in 2019. (Foto: BrunoPress)

Star mengt zich in de ruzie, zegt bewijs te hebben voor de beweringen van Westbrook en noemt Charles zelfs een gevaar voor de samenleving. Niet veel later biedt hij echter zijn excuses aan, al neemt hij de beweringen niet volledig terug. Ook Westbrook kiest ervoor haar eerdere video te verwijderen.

Charles plaatst op zijn beurt een reactie op Westbrook waarin hij zijn excuses op zakelijk gebied aanbiedt, maar benadrukt dat haar beweringen over zijn gedrag niet kloppen. Hij laat delen van de gesprekken zien die hij had met de mannen die werden gezien als mogelijke slachtoffers. Ook toont hij berichten die hij ontving van Star, waarin Star dreigt vermeende slachtoffers van Charles voor de camera te spreken. Charles weet met deze video zijn reputatie deels te herstellen en wint zijn volgers terug.

Juni 2020: Dawson en Star onder vuur wegens racisme

Lange tijd lijkt de storm te zijn gaan liggen, tot enkele dagen geleden, als Star en YouTuber Shane Dawson - met wie hij nu veel samenwerkt - wederom onder vuur komen te liggen wegens eerdere racistische uitspraken.

Zo heeft Dawson verschillende sketches gemaakt op basis van raciale stereotypen, waaronder filmpjes met blackface. Van Star doen verschillende beelden de ronde waarin hij denigrerende opmerkingen maakt over mensen van een andere komaf. Beide hebben meermaals het woord nigger, een racistische term die zijn oorsprong vindt in het Amerikaanse slavernijverleden, op camera gebruikt.

De problematische content rondom Dawson blijft binnenstromen. Oude fragmenten van zijn podcast waarin hij een zesjarig kind "sexy" noemt en grapt over pedofilie, worden volop gedeeld via Twitter. Will Smiths echtgenote Jada Pinkett Smith en Jaden Smith reageren op Twitter boos op een video waarin Dawson doet alsof hij zichzelf bevredigt terwijl hij naar een poster van Willow Smith (dochter van Will en Jada) kijkt. YouTube besluit adverteren rondom zijn video's onmogelijk te maken, waardoor zijn inkomsten zijn afgenomen.

Juli 2020: Westbrook: 'Dawson en Star manipuleerden mij'

Op het moment dat Dawson en Star onder vuur liggen, laaien de geruchten over hun inmenging in de aantijgingen aan het adres van Charles ook op. Zo maakt Dawson op dat moment een documentaire over Star en gebruikt hij beelden van de ruzie in een trailer om kijkers te trekken. Deze beelden komen in de documentaire echter niet terug. Dawson biedt daar zijn excuses voor aan, maar bronnen stellen dat zowel Charles als Westbrook hem heeft gevraagd de beelden niet te gebruiken, wat hij negeert.

Vervolgens besluit Westbrook zelf nogmaals een veertig minuten durende video te plaatsen waarin ze haar kant van het verhaal uit de doeken doet. Westbrook stelt hierin dat ze de video over Charles maakte nadat ze "met giftige leugens werd gevoed" door Dawson en Star. Ze zegt dat het beangstigende verhalen waren en dat haar werd verteld dat vele 'slachtoffers' van Charles hun verhaal gingen doen.

Jeffree Star op een feest van Sports Illustrated in Miami in 2020. (Foto: BrunoPress)

Westbrook zegt zich zorgen te maken over hoe vaak Star vertelt dat hij schadelijke informatie had over andere YouTubers. "Hij chanteerde mensen met die informatie en zou de hele gemeenschap kunnen vernietigen", zegt ze. Star blijft haar negatieve verhalen over Charles vertellen, waarna Westbrook ook Dawson leert kennen, die eerst haar vertrouwen wint en vervolgens hetzelfde doet.

Westbrook beweert dat Dawson hulp had aangeboden bij haar Bye Sister-video, maar dat hij daarna nooit meer contact zocht om te zien hoe het met haar gaat. Verschillende YouTubers hebben sindsdien gemeld dat Star een audiofragment rondstuurt waarin een mogelijk slachtoffer van Charles zijn verhaal doet. Dit fragment gebruikt hij volgens hen niet om naar autoriteiten te gaan, maar om het als chantagemateriaal te gebruiken.

Dawson reageert op Instagram Live kort op de video van Westbrook. Hij zegt dat ze een manipulator is en liegt. Eerder deze week plaatste hij wel een video waarin hij zijn excuses aanbood voor de racistische content op zijn pagina. Star heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Charles heeft zich recentelijk niet in de gebeurtenissen gemengd.