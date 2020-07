Jonnie Boer vindt het als eigenaar van een driesterrenrestaurant heel leuk als anderen voor hem koken, ook als het minder smaakt.

In gesprek met Panorama wordt het "dapper" genoemd als iemand voor Boer wil koken. "O, maar dat vind ik juist heel leuk, zeker als ze er echt moeite voor doen", aldus de chef-kok in gesprek met het tijdschrift.

Hoewel Boer met plezier aanschuift bij anderen, vindt hij het toch belangrijk dat de mensen die voor hem koken voor kwaliteit kiezen. "En loop niet te kutten. Ik word weleens uitgenodigd voor een barbecue. Hartstikke leuk natuurlijk, maar kom dan niet aanzetten met een apparaat waarvan je de stekker in het stopcontact moet steken. En waar vervolgens speklappies op worden gelegd. Echt, daar kan ik zo slecht tegen."

De sterrenchef eet het dan wel op. "Het gaat immers om de gezelligheid, maar tegelijkertijd denk ik wel: het geeft zoveel meer plezier en vreugde als je er even wat meer moeite voor doet. Vraag de visboer bijvoorbeeld om de beste tonijn die hij heeft. Dat merk je meteen."

Bedenkingen bij Michelinsterren: 'Smaken verschillen'

In Nederland zijn slechts twee restaurants met drie Michelinsterren: de Librije van Boer is er een, Inter Scaldes is de ander. De chef-kok is blij met de ranking van Michelin, maar vindt het ook belangrijk zich niet blind te staren op een recensie.

"Ik vergeet nooit meer die keer in Italië toen een beroemde chef-kok mij risotto gaf. Die was niet gaar. Sterker nog: ik vond het niet te pruimen. Maar hij vond het juist prima. Dat bedoel ik dus met smaken verschillen. En daarom heb ik zo mijn bedenkingen bij een ranking."