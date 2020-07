Sia is oma geworden van twee kinderen, vertelde ze dinsdag in een interview. De jongste adoptiezoon van de zangeres is vader geworden van twee kinderen.

"Mijn jongste zoon heeft net twee baby's gekregen", aldus Sia, die bekend is van hits als Chandelier, Elastic Heart en Cheap Thrills. "Ik ga proberen om ze mij 'lovey' te laten noemen in plaats van 'oma', net als Kris Jenner."

Het is niet bekend wanneer de kleinkinderen van de zangeres zijn geboren. Ook is niet bekend hoe de baby's heten en wie hun moeder is.

In mei werd bekend dat Sia twee niet nader geïdentificeerde jongens van achttien heeft geadopteerd. De zangeres nam dit besluit omdat de twee vanwege hun leeftijd bijna geen recht meer hadden op pleegzorg.