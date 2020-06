Thomas Berge kan het nog prima vinden met zijn ex-vriendin Myrthe Mylius. Dat meldt RTL Boulevard aan de had van een artikel in 100%NL Magazine. Hij zegt zelfs te zijn verhuisd om dichter bij haar en zijn zoontje Jack te kunnen zijn.

Berge verhuisde naar Alphen aan den Rijn, wat volgens de zanger de "allerbeste keuze is die ik ooit heb gemaakt".

"Myrthe woont 600 meter verderop. Jack is een keer op een woensdagmiddag naar me toe gefietst vanuit school. Toen deed ik de deur open en daar stond mijn kleine man. Dat moment besefte ik dat dit de juiste beslissing was", vertelt Berge.

Berge en Mylius zijn vier jaar geleden uit elkaar gegaan, maar volgens Berge is hun contact "echt geweldig". "Ik hou van Myrthe met heel mijn hart en ziel om wie ze is als persoon, maar onze energieën zijn hetzelfde", aldus de dertigjarige zanger.

Dat komt volgens Berge door hun houding. "De keuzes die je maakt als je uit elkaar gaat, of als je op de een of andere manier slechter met elkaar omgaat, hebben altijd te maken met je eigen ego. Als je dat ego opzij kunt zetten, gaat alles veel makkelijker."