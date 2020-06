Ellemieke Vermolen denkt dat zij best van invloed is op wat haar echtgenoot Sergio Herman maakt in de keukens van zijn restaurants. De presentatrice vermoedt dat zij er mede voor heeft gezorgd dat zijn restaurant Pure C geen vlees serveert.

"Vroeger kwam hij altijd aanzetten met buikspek: 'Joepie, het staat op de kaart!' Maar varkensvlees is de oorzaak nummer één van darmkanker bij mannen: kom op! Intussen zijn we twaalf jaar samen en het heeft me dus twaalf jaar gekost om hem het buikspek te doen afzweren: kun je nagaan", aldus Vermolen (43) in gesprek met Humo.

De presentatrice is jarenlang vegetariër geweest, maar eet inmiddels wel weer kip en vis. Thuis kookt zij vooral en dus is ze van grote invloed op wat haar man en twee zoons eten. Vermolen eet weinig vlees omdat ze het niet lust, niet per se vanuit een principe.

"Als mijn moeder een lapje vlees bakte en ze vertelde erbij welk dier het was, werd ik geheid misselijk: ik zag het zo voor me", vertelt Vermolen. "Ik lust het nog steeds niet. Steak of zo: néé! Ik weiger het in huis te halen. Eén keer per jaar, als ze jarig zijn, mogen de kinderen het menu kiezen, en dan gaat Noah voor biefstuk met frietjes. Dan gaat Sergio naar de supermarkt en bakt hij het vlees, want ik doe het níét."

Dat haar man sterrenchef is en zij bezig is met gezond eten, betekent niet dat er alleen maar groente op tafel wordt gezet in hun huishouden. "Ik bestel bij mijn frietje graag een kaassoufflé. De kinderen kiezen eerder voor chicken fingers of, als we naar McDonald's gaan, een chicken burger. Wij leven volgens de 80/20-regel: 80 procent gezond, 20 procent ongezond."