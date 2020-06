Roxeanne Hazes staat ongewild op voetenfetisj-site WikiFeet, dat vertelde de zangeres maandag in een video op haar Instagram Stories. "My mind is blown", zegt Hazes.

Op haar Instagram laat Hazes haar volgers in een video zien wat ze op de website tegenkwam. "Er bestaat zoiets als WikiFeet en het is precies wat je denkt dat het is", aldus de 27-jarige zangeres.

Hazes typt haar eigen naam in bij de zoekfunctie op de site en vindt vervolgens tientallen foto's die op haar Instagram hebben gestaan. "Je krijgt dus allemaal foto's van de afgelopen jaren waarop je voeten te zien zijn", zegt Hazes.

Ook komt ze erachter dat bezoekers haar voeten kunnen beoordelen. Haar eigen voeten zijn beoordeeld met ruim drie van de vijf sterren. "Ik heb dus okay feet", sluit ze haar verhaal af.