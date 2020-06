Johnny Depp heeft sms'jes die hij in 2015 verzond over drugsgebruik achtergehouden in aanloop naar een rechtszaak die de acteur aanspande tegen de uitgevers van de Engelse boulevardkrant The Sun. Dat concludeert het Hooggerechtshof van Londen maandag. De berichten zijn daarop vrijgegeven.

News Group Newspapers, de uitgever van The Sun, stapte vorige week naar het hooggerechtshof omdat Depp weigerde sms-berichten openbaar te maken waaruit bleek dat hij tijdens een trip in Australië in 2015 drugs probeerde te verkrijgen. Dat was in strijd met het openbaarheidsbevel dat de rechter eerder uitdeelde ter voorbereiding op de rechtszaak, waarvan de behandeling op 7 juli gepland staat.

Depp klaagt The Sun aan, omdat hij wife beater (iemand die vrouwen slaat) werd genoemd in een artikel uit april 2018. De tabloid schreef dat na een ruzie van Depp met zijn ex-vrouw Amber Heard, die beweert dat ze werd onderworpen aan een "driedaagse beproeving van fysieke aanvallen" van Depp tijdens het verblijf in Australië. Volgens Heard was de Pirates of the Caribbean-acteur onder invloed van drank of drugs.

De beweringen van Heard worden ondersteund door de vrijgegeven sms'jes. "We zouden meer blije pillen moeten hebben!!!??", schrijft Depp in een bericht naar Nathan Holmes, zijn persoonlijke assistent. En: "Mag ik opnieuw extatisch zijn?" Ook meldt Depp dat "hij zo snel mogelijk wit spul nodig heeft".

Hoewel de rechtszaak officieel nog van start moet gaan, hebben twee ex-vrouwen van Depp en de oud-assistent van Heard al getuigenissen afgelegd die Depp in het gelijk stellen. Daaruit komt naar voren dat Depp nooit agressief is geweest in voorgaande relaties, wat The Sun wel schreef in het gewraakte artikel.

Johnny Depp en Amber Heard waren in 2015 nog gelukkig met elkaar. (Foto: Getty Images)

Depp en Heard scheidden al na één jaar

De 34-jarige Heard en 57-jarige Depp trouwden in 2015 met elkaar, maar vroegen een jaar later een echtscheiding aan. Heard startte daarop een rechtszaak waarin ze haar ex-man beschuldigde van mishandeling. Omdat er geen bewijs kon worden gevonden, troffen de twee een schikking.

Twee jaar later kwam de zaak weer in de openbaarheid toen Heard in een interview met The Washington Post bekende dat ze slachtoffer van huiselijk geweld is geweest. Ze noemde daarbij de naam van Depp niet, maar toch klaagde de acteur haar aan voor laster. Daarop stapte Heard weer naar de rechter voor laster.