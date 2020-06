Hoewel ze hem nog steeds mist, kijkt Quinty Trustfull met tevredenheid terug op de manier waarop ze vorig jaar afscheid van haar vader heeft kunnen nemen. Dat zegt de 48-jarige presentatrice in Nouveau.

"Mijn vader had geknokt en gestreden. Maar hij kon niet meer. Hij was op. Hij kon niet meer zo goed articuleren, maar hij zei: 'Een leven vol liefde, het is goed zo'. En hoe moeilijk het ook was, op dat moment begreep ik dat liefde ook betekent: kunnen loslaten. Ik zei: 'Ik hou zoveel van je dat ik het begrijp, pap'. Want dit was geen leven voor mijn vader."

Vader Cees van den Broek kreeg meer dan een jaar geleden een herseninfarct, waardoor zijn rechterkant verlamd raakte. Door het hersenletsel kreeg hij niet alleen een spraakstoornis, maar belandde hij ook in een delier.

'Ik heb het gewoon gedaan'

Omdat er in het verpleeghuis een tekort aan werknemers was, hielpen Trustfull, haar zus en de partner van haar vader mee.

"Soms moest ik er wel vier, vijf keer per nacht voor hem uit. Liep ik door de tuin om hem op te tillen of om te draaien. De arts vroeg later: hoe heb je dat in je eentje als vrouw voor elkaar gekregen? Ik wist het niet. Ik heb het gewoon gedaan."

Dat de vader van Trustfull op dezelfde begraafplaats als haar moeder terecht kon, verzacht de pijn enigszins.

"Het gemis blijft, en zijn energie is weg uit het huis. Heel raar. Maar het voelt oké nu. En ik kijk met een glimlach terug op die periode. Ik heb alles voor hem gedaan wat ik had kunnen doen, samen met zijn partner en mijn zus."