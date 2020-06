Gwen van Poorten heeft na een ongelukje tijdens de opnames van Spuiten en Slikken sinds drie jaar bewust geen WhatsApp meer, vertelt ze in Ik & Simon. De presentatrice liet haar telefoon en geluidszendertje in de wc vallen en kwam er vervolgens achter dat haar leven zonder de chatapp minder stressvol is.

"Toen heb ik het een week gedaan met alleen de mail op mijn computer" aldus Van Poorten. "Ik merkte toen dat zonder WhatsApp het leven ook gewoon liep."

WhatsApp bleek voor Van Poorten "stiekem de grootste vorm van stress voor mij". Als voorbeeld geeft de presentatrice dat ze tijdens bioscoopbezoek stiekem haar telefoon checkte terwijl ze haar vriend had beloofd die uit te zetten.

Van Poorten kwam er toen achter dat een "hele grote deal" niet doorging. Vervolgens was de presentatrice "superchagrijnig" en vroeg ze zich af hoe ze daar beter mee kon omgaan.

'Drie jaar verder en de stress is weg'

"We zijn inmiddels drie jaar verder" beoordeelt Van Poorten haar leven zonder WhatsApp. "Ik merk dat zonder de hele tijd chats die open staan en mensen die denken mij te kunnen bereiken de stress weg is." De dertigjarige presentatrice had op haar 21e een "heel pittige" burn-out.

Van Poorten is wel bereikbaar via sms, maar die chatfunctie wordt volgens haar door mensen anders gezien dan WhatsApp. Ze is van mening dat mensen door geen WhatsApp te hebben het signaal afgeven dat ze niet van chatten houden.