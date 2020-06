Annemiek uit Boer zoekt Vrouw heeft de liefde gevonden. Dat vertelde de boer uit Drenthe deze week in de Hinniken Podcast.

Annemiek kreeg na haar deelname aan Boer zoekt Vrouw veel brieven en reacties van mannen. "Maar ik was er gewoon een beetje klaar mee", zegt ze. "Ik dacht echt: even niet."

Tot een man op haar Instagram-verhaal reageerde. "Ik zag zijn foto en ik dacht: wow, wie ben jij dan? Dus ik ging naar zijn pagina toe en toen ben ik hem gaan volgen." Daardoor raakten de twee aan de praat en ze zijn "niet meer gestopt".

Om wie het gaat, wil Annemiek nog niet kwijt. "We hebben ongeveer anderhalve maand een relatie dus het is echt heel pril. Maar hij is heel leuk!", vertelt ze in de podcast.

'Hij keek alleen omdat er geen voetbal op tv was'

Wel zegt ze dat hij niet bij haar in de buurt woont, maar in Soest. "Heel veel mensen denken dat het daarom niks is geworden met Erik (een van de drie mannen die bij haar op de boerderij bleven logeren tijdens Boer zoekt Vrouw, red.), maar lange afstand vind ik niet erg. Erik had een heel bedrijf en dan kan je niet zomaar op en neer of het bedrijf verplaatsen", aldus Annemiek.

"Ook had ik geen gevoelens voor Erik, dus ik wilde niet langer wachten. Als de gevoelens wel waren gekomen, was het heel onhandig geweest." Haar vriend is volgens Annemiek bereid om naar Drenthe te verhuizen.

Haar nieuwe liefde zag Annemiek toevallig in het programma. "Hij keek alleen maar Boer zoekt Vrouw omdat er door corona geen voetbal op televisie was. Wat moet je dan op de zondagavond?" zegt Annemieke lachend. "Hij heeft dus eigenlijk alleen de drie laatste afleveringen gezien en dat waren ook mijn betere, gelukkig."