Lady Gaga (34) heeft Billie Eilish (18) aangeboden haar mentor te zijn nadat ze erachter kwam dat Eilish geen vaste vrouwelijke vertrouwenspersoon in de muziekindustrie heeft. Dat vertelt de Pokerface-zangeres aan Zane Lowe van Apple Music.

Gaga vertelt dat ze Eilish bloemen en een brief stuurde nadat de jonge zangeres eerder dit jaar vijf Grammy Awards won. Hiermee wilde ze Eilish laten weten dat ze er voor haar is als dat nodig is. "Voor mij is het helend, omdat het me pijn deed dat ik zelf niemand had die dat voor mij deed. Ik ga dat wel voor iemand anders doen", aldus Gaga.

"Voor mij was het moeilijk om een vrouwelijke mentor te hebben. Op Céline Dion en Carole King na was het lastig om iemand te vinden die me de weg wees", vertelt Gaga. "Dus ik hoop echt dat jonge vrouwelijke artiesten - of jonge artiesten met een andere seksuele- of genderidentiteit - weten dat ik er voor hen ben." Het is niet bekend of Eilish op het aanbod van Gaga is ingegaan.

Ook vertelde Gaga dat ze wel een mannelijke mentor heeft: Elton John. "Hij is al heel lang mijn mentor", zei Gaga. "Hij heeft me altijd uitgedaagd om mijn hoofd boven water te houden en dat is iets wat ik zeer op prijs stel."

Volgens Gaga weet John precies wanneer het mentaal wat minder met haar gaat. "Ik zonder mij dan af, omdat ik nooit wil dat mensen mij zo zien. Maar hij voelt het op de een of andere manier aan. Elton daagt me altijd uit op artistiek vlak, maar ook om goed voor mezelf te zorgen. Dat waardeer ik echt aan hem. Hij is zo uniek en bijzonder."