Wesley Sneijer (36) vertelt in zijn nieuwe boek Sneijder over zijn carrière en over zijn relatie met Yolanthe Cabau (35). In gesprek met NU.nl zegt hij zeker te weten dat zij vanwege het uitbrengen van het boek trots op hem is.

Sneijder zei aanvankelijk van plan te zijn niet te veel over de relatie te praten in het boek. De twee gingen in maart 2019 uit elkaar, maar zijn nooit gescheiden. Aan NU.nl vertelt hij dat hij van mening was dat praten over het onderwerp "erbij hoorde" en dat hij "met de billen bloot" moest.

De oud-voetballer geeft aan "een moeilijke prater" te zijn. "Ik vond dit wel een moment van: hier staat het, lees het, en dat is wat het is." Ook voor zijn directe omgeving kwamen sommige onthullingen in het boek als een verrassing. "Ik hoorde ook van een goede vriend: 'Jezus, dat wist ik ook niet eens.'". Waar hij precies op doelt, is niet duidelijk.

Yolanthe heeft nog niet op het boek gereageerd. "Ik heb het boek gisteren aan haar gegeven en ik weet zeker dat ze trots op me is", aldus Sneijder.