Sam Feldt is verloofd met zijn vriendin Michelle Rademakers. De dj laat vrijdag op Instagram weten dat zijn vriendin zijn huwelijksaanzoek heeft geaccepteerd.

"She said YES", aldus Feldt bij een foto van zichzelf en Rademakers omringd door rode hartvormige ballonnen.

De als Sammy Renders geboren Feldt en Rademakers zijn zeven jaar samen. Het stel woont samen in Amsterdam.

In 2017 bracht Feldt zijn debuutplaat Sunrise tot Sunset uit. De dj stond in augustus op de 158e plek van meest beluisterde artiesten ter wereld op Spotify.