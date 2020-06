Maxime Meiland, die vrijdag haar eigen kledinglijn heeft uitgebracht, heeft voor het eerst gereageerd op de commotie die eerder ontstond nadat ze enkele kledingstukken uit haar collectie toonde. Volgens diverse media zou Meiland kleding hebben ingekocht van webshops als AliExpress, om deze vervolgens door te verkopen.

In gesprek met Shownieuws noemt de 24-jarige realityster de commotie, die vrijdag wederom oplaaide na het lanceren van de website waarop de collectie wordt getoond, "vervelend".

Ze nuanceert de beschuldigingen door te stellen dat ze de kleding nog aanpast naar haar eigen wensen voordat deze in haar collectie terechtkomt en benadrukt dat ze een deel zelf heeft ontworpen, zo bevestigt ook haar management aan NU.nl.

Meiland legt uit dat ze samenwerkt met een kledingfabriek, waar inkopers zelf de ontwerpen kunnen kiezen. "Je vindt bijvoorbeeld een top te gek, maar de knopen zijn niet goed, of de maat is niet goed. Je kunt de geselecteerde items vervolgens totaal aanpassen."

De eerste ophef ontstond nadat Meiland in de realitysoap Chateau Meiland enkele items liet zien, die mensen vervolgens herkenden van webshops.

"Dat was voor mijn voorjaarscollectie, die door corona vertraagd werd", zegt de dochter van Martien Meiland. "Maar het is voor mij een les geweest: ik wil niet de makkelijke weg kiezen en het helemaal zelf doen. Na het gedoetje in de media ben ik als de sodemieter gaan tekenen en heb ik een nieuwe lijn ontworpen. Ik ben er heel blij mee."