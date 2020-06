Nikkie de Jager heeft geen contact meer met een aantal familieleden. De presentatrice en YouTuber (26) vertelt in een video op haar YouTube-kanaal dat zij niet positief reageerden toen De Jager vertelde van geslacht te willen veranderen.

"De familie van mijn vader wilde het niet accepteren", zegt De Jager in de video, waarin ze vragen over lhbti-kwesties van kijkers beantwoordt.

"Ook toen ik jonger was en liet merken hoe ik me voelde, konden of wilden ze het niet begrijpen. Ik weet hoe het voelt om afgewezen te worden", zegt de visagiste in antwoord op een vraag van een fan die hetzelfde heeft meegemaakt.

"De enige gezonde keuze die ik kon maken, was om het contact met dat deel van de familie te verbreken. Het vrat energie en het voelde niet goed."

'Ik voelde me nooit fijn bij labels'

De Jager plaatste begin 2020 een video waarin ze vertelt in het verkeerde lichaam te zijn geboren. De make-upartiest werd geboren als jongen, maar kleedde zich vanaf jonge leeftijd al als meisje en begon in haar tienerjaren met hormoonbehandelingen.

De Jager liet kort daarop weten dat ze haar verhaal deelde omdat ze werd gechanteerd. Ze wilde het zelf vertellen, voordat de afpersers dit zouden doen.