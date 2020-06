Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen misschien nooit meer gezamenlijk op televisie, André en Roxeanne Hazes weer samen en ook BN'ers hebben grote moeite met regels. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Kun je verder met je werk als je collega's je niet meer vertrouwen? Is het mogelijk dag in, dag uit naast elkaar te zitten en verder te gaan alsof er niks aan de hand is? Of blijft het altijd knagen en verpest je langzaam de sfeer, jezelf en je collega's?

Zelfs als je helemaal niets met voetbal hebt, of je de televisie nog nooit op Veronica hebt gehad, heb je deze week iets meegekregen van de ruzie tussen Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. De heren maakten maandag een uitzending naar aanleiding van de ophef die was ontstaan over de Zwarte Piet-opmerking van Johan en dat leidde uiteindelijk tot nog meer ophef dan de week ervoor.

1,7 miljoen mensen zagen hoe de drie heren met gasten Wim Kieft, Dries Boussatta en Natacha Harlequin aan tafel gingen om te praten over racisme in het dagelijks leven en op het voetbalveld. Hoewel het gesprek door critici als positief werd gezien, waren fans en de heren zelf minder blij.

"Ik vond het de slechtste die we ooit gemaakt hebben. De hele show kreeg een totaal andere sfeer, vond ik, en dat is Gijp volkomen met me eens", aldus Johan in een reactie na de uitzending.

Wilfred werd benoemd tot de judas van het trio, omdat hij met name Johan te veel voor de leeuwen zou hebben gegooid. Het leidde ertoe dat zowel Johan als René twijfelt over het voortbestaan van het programma en er maandag geen laatste uitzending is.

Nu is het niet de eerste keer dat er bonje is en hebben de heren al vaker gezegd te willen stoppen om vervolgens maar door te gaan, maar niet eerder ging het zo tussen de teamleden los. Talpa is ervan overtuigd dat VI na de zomer gewoon weer terugkeert, maar wie daar dan allemaal aan tafel schuiven, is voorlopig echt nog de vraag.

Eindelijk weer samen

Waar we bij de VI-heren twijfelen of het ooit nog goed kan komen, lijkt een andere niet op te lossen conflict toch beslecht: jarenlang stonden de media vol met verhalen over André en Roxeanne Hazes die niet meer door één deur konden en dachten we dat het nooit meer goed zou komen, maar nu bewijzen ze dat alles uiteindelijk toch uitgepraat kan worden.

Geruchten dat het weer beter zou gaan tussen de zus en broer waren er al langer en deze week deelden Roxeanne en Monique Westenberg allebei dezelfde foto's van hun kinderen Fender en André Jr. samen. Bevriende BN'ers reageerden verrukt op de foto. Fantastisch om te zien dat de twee neefjes elkaar nu toch konden opzoeken, was de conclusie.

Hoewel André en Roxeanne nog niet samen een foto hebben gedeeld, is het een goed teken voor de onderlinge band. Jaren geleden had de zanger ook geen contact meer met zijn moeder, tot Monique de tijd nam de ruzie bij te leggen en de twee weer bij elkaar bracht.

Hoewel de band met mama Hazes bij zowel Roxeanne als André volgens de roddelbladen inmiddels iets bekoeld lijkt, is het in ieder geval klaar met de onvrede tussen de kinderen. En dat is al heel wat.

Oh oeps, toch geen 1,5 meter

Feestjes, restaurantbezoekjes, een dagje naar de sauna: het kan allemaal weer. Na maanden in huis opgesloten te hebben gezeten, mag Nederland weer lekker op pad en daar genieten we van. De regels worden steeds soepeler en er mag steeds meer, maar toch zijn er nog een paar dingen waar we rekening mee moeten houden en dat blijkt lastiger dan gedacht.

"We krijgen meer ruimte, omdat we afstand houden", aldus premier Mark Rutte woensdag tijdens de coronapersconferentie. "Dat is de boodschap die ik het liefst van de daken wil schreeuwen. Als we daarin verslappen, is de kans dat we meer beperkingen moeten doorvoeren reëel."

1,5 meter ruimte, na 3,5 maand zou je toch verwachten dat mensen weten wat dat inhoudt, maar steeds meer mensen geven aan het toch ingewikkeld te vinden zich aan die regel te houden. En dat blijkt bij bekende Nederlanders niet anders.

Een BN'er is immers, ondanks de invloed op anderen, toch maar een mens en dan wil je zo af en toe tegen de regels aan schoppen en is het verleidelijk tóch op een te kleine boot te gaan zitten, zoals Jaimie Vaes, Koen Kardashian en Estelle Cruijff. Of héél even voor een selfie naast elkaar te kruipen, zoals Patty Brard, Viktor Brand en Kees Tol.

Zoals Rutte het zei: "Het grote gevaar is nu dat we denken: mooi, dat was de coronatijd, terug naar de onze." Het is verleidelijk, het is gezellig, maar of het verstandig is, kun je je afvragen. 1,5 meter blijft voorlopig cruciaal, zo benadrukte de premier. "Door afstand te houden, geven we ruimte aan elkaar."