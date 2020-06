Danny Vera (43) en zijn vrouw Escha Tanihatu (35) worden voor de eerste keer ouders. De zanger laat donderdag op Instagram weten dat zijn echtgenote in verwachting is.

"Je liet ons bijna vier jaar lang op je wachten, maar we mogen je dan eindelijk dit jaar verwelkomen in de Vera-familie", schrijft Vera, die vorig jaar een grote hit scoorde met Roller Coaster.

Het koppel trouwde in 2013. Tanihatu is werkzaam als tourmanager van Vera en is ook actief als fotograaf. Bij het publiek is zij bekend als de bardame in Veronica Inside, het programma waarin Vera regelmatig optreedt.

Danny Vera en Escha Tanihatu delen het nieuws op Instagram met een foto waarop de zanger een opvoedboek voor vaders vasthoudt. (foto: Danny Vera)