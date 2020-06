Wesley Sneijder (36) en zijn vrouw Yolanthe Cabau (35) kondigden in maart 2019 aan uit elkaar te gaan, maar zijn nooit gescheiden. De oud-voetballer vertelt in zijn boek Sneijder dat hij nog altijd hoopt dat het goedkomt.

"Yo is een optimist en ik ga 100 procent voor een positieve uitkomst. Het zal niet meer misgaan. Ik geloof daarin. Ik wil dat. Ik moet nog even uitzoeken hoe en wat, maar ik hoop dat we op een dag weer een gezin worden", aldus Sneijder, in het door Kees Jansma geschreven boek dat donderdag uitkomt.

Het stel trouwde in 2010 en kreeg samen zoon Xess Xava. Hoewel er bij de bekendmaking van hun breuk geen uitspraken werden gedaan over de reden, schreef Sneijder later op sociale media dat hij het verknald had. In het boek vertelt hij dat het tijdens feesten uit de hand is gelopen en hij op die momenten verder is gegaan met andere vrouwen dan hij had moeten doen.

"Omdat Yolanthe me vertrouwde bleef het bij vragen over die verhalen en geloofde ze me op mijn woord. Maar de avonden werden erger en de verhalen dus ook. Ik zag de pijn en het ongeloof in haar ogen, ik kon haar nog amper aankijken. En zo waren de rapen gaar. 'Praat met me', zei ze. 'Wat mis je, Wes, waar schort het aan? Wees eerlijk.'"

Uiteindelijk gingen de twee in gesprek en werd besloten uit elkaar te gaan. Geruchten dat de twee nog niet zijn gescheiden omdat het Sneijder veel geld zou kosten, vindt hij verschrikkelijk.

"Geld heeft er helemaal niets mee te maken. We hebben allebei onze zaakjes op orde. Yo heeft vaak de klappen van mijn zweep moeten opvangen en geleefd naar hoe ik dacht dat het het beste was. Zij en ik weten zelf heel goed hoe het zit en ik wil daarom ook niet verder in details treden, want het is al pijnlijk genoeg zo. Er is nog geen scheiding, er is ook geen haast, druk of een datum waarop het allemaal moet gebeuren. We leven met de dag."