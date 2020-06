Dennis Quaid (66) is op 2 juni getrouwd met Laura Savoie (27), vertelt de The Parent Trap-acteur aan People. Het stel trouwde in Santa Barbara en er waren geen gasten aanwezig.

Eigenlijk wilden Quaid en Savoie in april trouwen op Hawaï, maar wegens het coronavirus moesten ze hun bruiloft uitstellen.

"Het was geweldig", aldus de acteur. "Laura was de mooiste bruid die je je kunt voorstellen."

Het koppel leerde elkaar kennen op een zakelijk evenement en heeft sinds mei 2019 een relatie. Savoie volgde een studie boekhouden en behaalde haar masterdiploma. Momenteel is ze als promovendus werkzaam aan de Universiteit van Notre Dame.

Het is niet de eerste keer dat Quaid voor een veel jongere vrouw valt. Drie jaar geleden had de Amerikaan een relatie met het nu 32-jarige model Santa Auzina.

De acteur was tussen 1978 en 1983 getrouwd met actrice P.J. Soles, tussen 1991 en 2001 met actrice Meg Ryan en tussen 2004 en 2018 met vastgoedmakelaar Kimberly Buffington.

Met Ryan kreeg Quaid een zoon. Tijdens zijn relatie met Buffington kreeg hij via een draagmoeder een tweeling.