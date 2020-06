Nadège Coffinet, die lange tijd het kasteel van de familie Meiland schoonhield, is door de familie aan de kant gezet. Op sociale media laat ze weten erg teleurgesteld te zijn en geen contact meer te willen met de familie.

In diverse berichten op Facebook deelt de huishoudster haar onvrede. "Ik ben erg teleurgesteld. De familie zegt dat ik niks heb gedaan en hebben me naar huis gestuurd. Dat terwijl ik dacht onderdeel te zijn van de familie."

In gesprek met Shownieuws licht Coffinet verder toe: "Ik kwam vanochtend aan en dronk mijn koffie zoals gewoonlijk. Gisteren heb ik nog alle hoeken van het kasteel gedaan, ik doe mijn werk zoals ik gewoonlijk doe. De Meilandjes wilden echter met me praten en ze zeiden: 'We moeten met je praten, Nadège. Wil je hier niet meer werken?' Ik zei: 'Waarom zeggen jullie dat?' Ze zeiden: 'Omdat je niets meer doet, je doet je werk niet meer.' Ik zei: 'Hoe bedoel je, je doet je werk niet meer?' Daarna hebben ze gezegd: 'We betalen je nog tot en met 31 augustus, tot het einde van je contract en je kunt nu naar huis gaan.'"

De familie Meiland ontkent dat er iets aan de hand is. Zij laten weten dat er geen werk meer is voor Coffinet nu ze door de coronacrisis de deuren van het kasteel niet kunnen openen.

Coffinet heeft tegenover Shownieuws gezegd geen behoefte meer te hebben aan contact met het gezin, met wie ze eerder dit jaar nog op vakantie ging. "Ik vond de familie erg leuk, ik heb veel respect voor ze. Ik ben erg teleurgesteld en vooral in Martien, omdat ik van hem hou."