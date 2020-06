Barrie Stevens haalde nooit zijn rijbewijs omdat zijn moeder na een auto-ongeluk een jaar in coma heeft gelegen, vertelt de choreograaf, regisseur en danser donderdag aan De Telegraaf.

"Toen ze weer bij kennis kwam, wilde ze opnieuw zelfstandig de weg op, maar ik verbood haar dat. Geen sprake van! Zelf ben ik daardoor ook angstig geweest om mijn rijbewijs te gaan halen", aldus de 76-jarige Stevens.

Dergelijke ervaringen, maar ook de "keiharde leerschool van de showbusiness" en het herstel van prostaatkanker maken de vooral als jurylid van de Soundmixshow bekende Stevens naar eigen zeggen tot "de man die ik nu ben".

De choreograaf, die in de door Henny Huisman gepresenteerde talentenjacht vaak de kreet "Vooral doorgaan" bezigde, heeft een crowdfundingactie op touw gezet om over zijn ervaringen te vertellen in de solovoorstelling Im an Artist. De voorstelling werd al voor de coronacrisis afgelast wegens tegenvallende kaartverkoop.