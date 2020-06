Presentator Rob Verlinden is getroffen door nieuwe gezondheidsproblemen, nadat hij onlangs bekendmaakte grote vooruitgang te hebben geboekt na een hersenoperatie. In Story vertelt hij woensdag dat hij aan één oog blind is geraakt.

"Ik zag met mijn rechteroog op een gegeven moment alleen nog maar vlekken", vertelt Verlinden. "Ik ging naar de arts en dacht in eerste instantie nog dat ik andere glazen in mijn bril moest. Hij zag echter dat de buitenste bloedvaten in mijn rechteroog waren gesprongen."

De presentator legt uit dat hij aanvankelijk dacht dat er alleen een adertje gesprongen was. "Niet dus, hier valt helemaal niets meer aan te doen. De functie van mijn rechteroog is volledig overgenomen door links."

Verlinden maakte eerder bekend dat hij de ziekte van Parkinson heeft. Eind 2019 onderging hij daarom een DBS-operatie. Daarbij kreeg hij elektroden in zijn hersenen geplaatst, gecombineerd met een pacemaker.

"De resultaten zijn ruim zeven maanden later onvoorstelbaar goed", vertelde de presentator eind mei. "De geïmplanteerde elektroden doen goed hun werk. Ik tril niet meer, kan fatsoenlijk praten én loop niet meer zo krom als een Quasimodo."