In een video van zijn dochter Sophia reageert Stevie Wonder op de ontwikkelingen rondom Black Lives Matter. De zanger gelooft in de mogelijkheid tot grote veranderingen, maar heeft kritiek op de gelaten houding van veel mensen.

"Als het leven eindig is, zijn alle dingen eindig", vertelt Wonder. "Cynisch racisme kan eindigen, politiegeweld kan eindigen. Economische repressie van zwarte en bruine mensen kan een einde hebben."

De zanger roept mensen op om niet stil te blijven zitten en bijvoorbeeld hun stem te laten horen tijdens de Amerikaanse verkiezingen.

"Actie klinkt harder door dan woorden", zegt Wonder. "De weerzinwekkende stilte van sommige mensen is oorverdovend. De enige manier waarop we berouw kunnen tonen, is door hoe we leven. Niet door wat we zeggen."

'Trieste dag wanneer ik dit beter zie dan iemand met goede ogen'

"Til je hart naar het nu", gaat Wonder verder. "Verander je woorden in actie. Zwarte levens doen er wel degelijk toe. Dit is geen virale trend of hashtag. Dit moet het begin zijn van het einde van al deze bullshit. Het gaat letterlijk om onze levens."

De artiest reageert daarnaast op de uitspraak 'All Lives Matter' (alle levens doen ertoe), die door sommige mensen wordt gebruikt als reactie op 'Black Lives Matter' (zwarte levens doen ertoe).

"Ja, alle levens doen er zeker toe. Maar ze doen er alleen toe wanneer zwarte levens daadwerkelijk meetellen. Het is een trieste dag wanneer ik dat beter kan zien dan iemand met goede ogen."

De blinde zanger wil niet vooruitblikken op hoe de maatschappij er over honderd jaar uit zou kunnen zien. "Wat zullen we hebben gedaan rond deze tijd volgend jaar? Laten we samen iets doen, een verschil maken."