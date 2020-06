Miley Cyrus is blij met de operatie aan haar stembanden in november, vertelt ze in gesprek met Variety. De zangeres had door haar revalidatie na de ingreep de tijd om haar familiegeschiedenis in te duiken.

"Deze keeloperatie was voor mij de grootste zegening", aldus Cyrus. "Hierdoor had ik de tijd voor therapie en het onderzoeken van mijn familiegeschiedenis."

De moeder van Cyrus was geadopteerd en had volgens de zangeres het gevoel verlaten te zijn. Cyrus zegt de behoefte om "gewenst" te zijn gedeeltelijk van haar moeder te hebben overgenomen.

De vader van Cyrus, countryzanger Billy Ray Cyrus, groeide volgens de zangeres na de scheiding van zijn ouders op in een tehuis. "Door ons verleden te begrijpen, begrijpen we het heden en de toekomst beter", onderbouwt de zangeres het onderzoeken van haar familiegeschiedenis.

Alcoholvrije periode verlengd na keeloperatie

Cyrus mocht na de operatie aan haar stembanden tijdelijk geen alcohol drinken. Dat beviel zo goed dat ze de alcoholvrije periode naar eigen zeggen inmiddels heeft verlengd naar zes maanden.

In oktober bevestigde Cyrus haar relatie met singer-songwriter Cody Simpson. De Australiër had haar tijdens haar opname voor ontstoken keelamandelen bezocht in het ziekenhuis.