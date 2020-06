De Amerikaanse talkshowpresentator Jimmy Kimmel heeft zijn excuses aangeboden voor een sketch waarvoor hij zijn gezicht zwart had geschminkt.

Kimmel was in blackface te zien in Comedy Central-programma The Man Show, waarin hij NBA-basketballer Karl Malone nadeed. The Man Show werd door Kimmel en Adam Carolla gepresenteerd tussen 1999 en 2003.

De presentator zegt lang te hebben gewacht met zijn excuus omdat hij dan aangevallen zou worden door mensen die excuses maken zien als een zwakte. "Die traagheid was een vergissing. Niets is belangrijker voor mij dan jullie respect, en ik bied mijn excuses aan aan mensen die zich oprecht gekwetst hebben gevoeld door mijn schmink of mijn woorden."

Het nadoen van Malone begon volgens Kimmel als een sketch in een radioprogramma. "Eind jaren negentig ging ik daarmee door op tv. We huurden make-upartiesten in zodat ik zoveel mogelijk op Malone zou lijken, maar stonden er nooit bij stil dat dat als iets anders gezien kon worden dan het nadoen van een ander persoon."

Kimmel deed door de jaren heen niet alleen Malone na, maar ook onder anderen Snoop Dogg, Oprah Winfrey. "Ik ben gegroeid en volwassener geworden", stelt hij nu. "Het zal niet de laatste keer zijn dat ik te maken krijg met dit onderwerp, maar ik zal er niet meer over zwijgen."

Vorige week werd bekend dat Kimmel de 72e editie van de Emmy Awards presenteert. Ook liet hij weten een "extra lange" zomervakantie te zullen vieren. Volgens de presentator heeft dat echter niks te maken met de kritiek die hij over zich heen kreeg naar aanleiding van blackface.