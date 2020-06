Actrice Winona Ryder heeft acteur Mel Gibson beschuldigd van antisemitische en homofobe uitspraken tijdens een feestje in de jaren negentig. Die onthulling doet ze in een interview met The Sunday Times.

"Ik was met een van mijn goede vrienden op een feestje en Mel Gibson rookte daar een sigaar", verhaalt Ryder. "We waren aan het praten en hij zei tegen mijn vriend, die homo is: 'Oh wacht, krijg ik nu aids?' Daarna ging het over het Jodendom en vroeg hij aan me: 'Jij bent toch niet zo'n oven-ontwijker, hè?'"

Ryder, die onder meer in de Netflix-serie Stranger Things speelde, zegt dat Gibson later zijn excuses probeerde aan te bieden voor de uitspraken. Een woordvoerder van Gibson wil bij Variety niet reageren op de aantijging.

Het is niet de eerste keer dat Gibson wordt beschuldigd van antisemitisme. Bij zijn arrestatie in 2006 voor het rijden onder invloed riep hij dat "de joden verantwoordelijk zijn voor alle oorlogen in de wereld".

Hoewel Ryder niet gelovig is, zegt ze zich wel te identificeren met het Jodendom. "Het is moeilijk voor mij om erover te praten, omdat ik familieleden had die in de concentratiekampen stierven. Ik ben onder de indruk geraakt door die tijd."