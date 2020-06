Katy Perry vindt het belangrijk dat mensen praten over hun mentale problemen. De zangeres, die zelf kampt met depressie, kon dat toen ze opgroeide niet en is blij dat ze dat nu met vrienden en haar verloofde Orlando Bloom wel kan.

"Er zijn een heleboel manieren om met depressie en angst om te gaan. Maar soms vergeet ik dat die opties er zijn, of ben ik te depressief om daar over na te denken. Gelukkig helpen meditatie en praten met vrienden heel erg. Het is belangrijk dat het niet langer een taboe is", aldus Perry in gesprek met een Amerikaanse radiozender.

Perry (35) heeft in het verleden ook medicatie gebruikt om met haar depressie te kunnen omgaan. "Dan wist ik niet of ik de volgende dag nog wel zou leven, maar trok toch een blij gezicht en speelde mee. Ik ben er gelukkig doorheen gekomen en dat heb ik echt te danken aan mijn familie, aan Orlando en andere steun."

De zangeres kampt door de coronacrisis met depressieve gevoelens, ook nu ze zwanger is. Haar zwangerschap zorgt sowieso voor een breed scala aan gevoelens.

"Ik ben heel erg blij, maar ik vind het ook overweldigend, vind het eng. Ik ben gelukkig, dolenthousiast, maar ook depressief. Ik ben het allemaal een beetje."