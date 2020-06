Charlize Theron heeft maandag in de Howard Stern Show ontkend dat ze ooit verloofd was met haar ex Sean Penn. De actrice noemt de geruchten over een verloving met de acteur onzin.

"Het is niet waar. Nee", aldus Theron over de geruchten van een verloving. "Dat is zulk gelul. We hadden een relatie maar dat was letterlijk alles."

Volgens de 44-jarige Theron was ze "nauwelijks een jaar" samen met haar 59-jarige collega-acteur. De actrice meldt dat er nooit een huwelijk inzat en dat ook in de rest van haar leven "trouwen nooit belangrijk voor me is geweest."

Theron en Penn begonnen een relatie in 2013. In 2015 gingen de actrice en acteur uit elkaar.