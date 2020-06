Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman laten elkaar zowel binnen als buiten het zwembad vrij, vertellen de verloofde zwemmers maandag in Trouw. Het koppel heeft al vroeg in hun relatie afgesproken wat ze wel en niet tegen elkaar zeggen.

"Als ik het mentaal zwaar heb, neem ik soms een glas whisky", aldus Weertman. "Gewoon, omdat ik dat lekker vind. Ranomi pakt in zo'n situatie een stuk chocolade. Als zij zegt dat ik geen alcohol moet drinken of ik waarschuw dat een reep niet goed voor haar is, ga je geheid botsen. We hebben al vroeg in onze relatie afgesproken wat we tegen elkaar zeggen en wat niet."

"Als wij de hele dag over zwemmen praten, houdt onze relatie nooit stand. We snappen wat de ander doet. Wat we niet snappen, laten we los."

Na een trainingssessie in hetzelfde zwembad wachten Kromowidjojo en Weertman niet op elkaar, maar gaan ze op eigen gelegenheid naar huis. Volgens Kromowidjojo, net als Weertman in bezit van een olympische gouden medaille in de discipline zwemmen, is de manier waarop ze hun sport niet meenemen in hun relatie wellicht het geheim van hun relatie.

"We zijn bezeten van zwemmen, maar allesbehalve sportverdwaasd", aldus Kromowidjojo. "We analyseren niet tot in den treure de trainingen. We praten thuis überhaupt niet veel over zwemmen. Dat is geen bewuste keuze, zo is gewoon ons karakter."