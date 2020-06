Romee Strijd en haar partner Laurens van Leeuwen hebben zondag bekendgemaakt dat ze een dochter verwachten. Het stel deed de mededeling op Instagram.

"We kunnen niet wachten om onze kleine meid te ontmoeten", schrijft Strijd (24) bij een foto waarop zij en Van Leeuwen (29) een roze wolk uit een op een brandbus lijkende verstuiver schieten.

Strijd maakte eind mei bekend in verwachting te zijn. Het model liet destijds weten dat ze twee jaar geleden de diagnose PCOS had ontvangen. Deze aandoening kan de vruchtbaarheid aantasten.

Strijd kwam erachter dat de aandoening bij haar werd versterkt door stress in haar lichaam. Ze gooide haar levensritme om en nam meer rust en werd na zeven jaar weer ongesteld. Strijd was dan ook heel gelukkig toen de zwangerschapstest positief was.

Het model en Van Leeuwen, zoon van presentator Bert van Leeuwen, zijn sinds hun tienerjaren een stel.