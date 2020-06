Op Vaderdag delen bekende Nederlanders wat hun vader voor hen betekent of hoe het is om zelf vader te zijn.

Zo plaatst Frans Bauer op Instagram een foto van zijn vader, die hij nog elke dag mist. "Je stem, je goede raad, de grappen, onze gesprekken over het leven. Even die arm om me heen. Het leek allemaal zo gewoon. Xxx Fijne vaderdag Pa. Ik zal je nooit vergeten", schrijft de zanger.

De vader van Frans Bauer. (Instagram/Frans Bauer)

Jan Smit is "ontzettend verwend met allemaal eigengemaakte creaties". De chocoladereep die hij erbij kreeg heeft het ontbijt niet overleefd.

Vaderdagcadeaus van Jan Smit. (Instagram/Jan Smit)

Ronnie Flex is gek op zijn dochtertje Nori.

Ronnie Flex en Nori. (Instagram/Ronnie Flex)

Trijntje Oosterhuis mocht haar vader zaterdag "na maanden van afstand eindelijk weer een moment in mijn armen sluiten".

Trijntje en Huub Oosterhuis. (Instagram/Trijntje Oosterhuis)

Nick Schilder ontbijt zondagmorgen buiten in de tuin. Hij wenst iedereen een "fijne Vaderdag".

Nick Schilder aan het ontbijt. (Instagram/Nick Schilder)

Sanne Vogel wenst haar liefde een fijne allereerste Vaderdag. "Kijk deze daddy-shiner op links. De beste Papa die Bella en Loewy kunnen wensen!", schrijft ze bij een foto van Melchior Schimmel en zichzelf achter de kinderwagen.

Sanne Vogel en Melchior Schimmel achter de kinderwagen. (Instagram/Sanne Vogel)