Acteur James van der Beek heeft zaterdag op Instagram laten weten dat zijn vrouw half juni een miskraam heeft gehad. Kimberly van der Beek was zeventien weken zwanger.

"Na een zeer publieke miskraam in november waren we dolblij dat we opnieuw in verwachting waren", aldus Van der Beek bij een foto van zijn vrouw en een van zijn kinderen. "Dit keer hielden we het nieuws voor onszelf. De ziel die we zo graag in ons gezin wilden verwelkomen, zal ons niet in een levend lichaam komen vergezellen."

De in Nederland vooral van Dawson's Creek, Criminal Minds en CSI: Cyber bekende acteur sluit zijn bericht af met de mededeling dat andere gezinnen die een miskraam moesten doormaken "niet alleen" zijn. Zijn vrouw heeft de afgelopen negen jaar vijf miskramen gehad.

Van der Beek en zijn vrouw hebben samen vijf kinderen. De oudste is negen, de jongste twee jaar oud.