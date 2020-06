Bennie Jolink leefde uit angst voor het coronavirus een paar weken gescheiden van zijn vrouw in zijn schuur omdat niet duidelijk was of zij het virus had opgelopen, vertelt hij zaterdag tegen AD. De echtgenote van de 73-jarige voorman van de band Normaal had fysiek contact gehad met haar stiefvader, die een paar dagen daarna overleed aan de gevolgen van het coronavirus.

"We hebben geen enkel risico genomen en zijn thuis gebleven", aldus Jolink over de niet nader gespecificeerde periode die volgde op het contact van zijn vrouw met haar stiefvader. "Maar het ergste was nog dat ik ook gescheiden leefde van Ellie. Want of zij corona had was niet duidelijk en daarom hielden we afstand."

Jolink, die door zijn leeftijd en zijn astma behoort tot de risicogroep voor het coronavirus, sliep naar eigen zeggen "weken" in zijn schuur om het risico op besmetting te beperken. De voorman werd doordat hij zijn vrouw in die periode niet kon aanraken en 1,5 meter afstand van haar moest houden "helemaal naar" van de situatie door het coronavirus.

Uiteindelijk bleken Jolink en zijn vrouw het coronavirus niet te hebben opgelopen. De manager van de muzikant regelde voor Jolink en diens vrouw coronatesten, die negatief bleken.