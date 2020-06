Het leven van Nadja Hüpscher werd eind 2018 op zijn kop gezet toen bleek dat haar echtgenoot Sander Roeleveld teelbalkanker had. Ze blikt terug op die periode in het boek Geluk is met een K, en legt zaterdag aan het AD uit dat er ook een andere kant aan de zware beproevingen zat.

Hüpscher en haar gezin leefden een tijd lang in grote angst en pijn, maar terugblikkend erkent de actrice ook dat er een bepaalde schoonheid in die periode zat. "Het was ook een mooie tijd, omdat we zo intens bezig waren met leven en overleven. Het ging alleen maar over grote dingen, en dat is bijna verslavend."

"Ik weet nog dat ik een appje kreeg van de vader van een vriendje met wie mijn zoon aan het skaten was", gaat de actrice verder. "'Wat is eigenlijk jullie scheenbeschermerbeleid', vroeg hij. Ik dacht: waar gaat dit over? Dat het bestaat dat je je daar druk over maakt."

"Nu zit ik daar zelf ook weer middenin. Ik ben af en toe weer bezig met: welke kleur kussensloop zal ik kopen? Door de ziekte ben ik dankbaarder geworden voor ons leven, maar aan de andere kant boeien triviale zaken me ook weer. Dat is eigenlijk wel goed."