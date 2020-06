Volgens het hooggerechtshof van de Amerikaanse staat South Carolina is de laatste partner van James Brown (1933-2006) niet wettelijk met hem getrouwd geweest, meldt Billboard. Tommie Rae Hynie kan daardoor geen aanspraak maken op een groot deel van de nalatenschap van de soul- en funkartiest.

Door de uitspraak in de zestien jaar durende rechtszaak kan Browns wens uit zijn testament worden uitgevoerd. De zanger wilde dat het grootste deel van zijn bezittingen na zijn dood ten bate zouden komen aan zijn fonds om scholieren financieel bij te staan.

Na Browns dood voerde Hynie aan dat de zanger zijn testament in 2000 onder druk zou hebben opgesteld en dat ze zijn wettelijke echtgenote was. Een lagere rechter was het in 2014 in de rechtszaak tussen de vrouw en negen van Browns kinderen met haar eens.

Brown dacht in 2001 wettelijk getrouwd te zijn met Hynie. Twee jaar later kwam de zanger er achter dat ze al getrouwd was met een ander.