Heather Locklear is verloofd met haar jeugdvriend Chris Heisser, meldt People vrijdag. De actrice en de aannemer zouden in april, toen ze een jaar nuchter was, besloten hebben om te trouwen.

Locklear en Heisser hadden een relatie op de middelbare school. Sinds een paar jaar zouden ze weer een relatie hebben, die werd bemoeilijkt doordat de actrice kampte met verschillende verslavingen en daarvoor hulp zocht in ontwenningsklinieken.

De familie zou de verloving steunen. Ook Locklears dochter Ava, uit haar eerdere huwelijk met Bon Jovi-gitarist Richie Sambora, zou het aanstaande huwelijk haar zegen hebben gegeven.

Het is niet bekend wanneer Locklear en Heisser in het huwelijk willen treden. Ook details over het aanzoek ontbreken.