Will Smith vindt de scheiding van zijn eerste vrouw een "ultieme mislukking". Volgens de acteur is de breuk het ergste wat hij heeft meegemaakt in zijn volwassen leven, vertelt hij in de door zijn huidige vrouw gepresenteerde Facebook-show Red Table Talk.

"Ik ben vaak gekwest in mijn volwassen leven, maar niets komt in de buurt van de scheiding van de moeder van mijn tweejarige zoon", aldus Smith in gesprek met actrice Jada Pinkett Smith. Smith was tussen 1992 en 1995 getrouwd met Sheree Fletcher en kreeg met haar de nu 27-jarige zoon Trey.

Smith en Pinkett Smith trouwden in 1997. Het echtpaar heeft samen twee kinderen: zoon Jaden (21) en dochter Willow (19).

Fletcher verscheen in 2018 in Red Table Talk. Zij en Pinkett Smith bespraken toen hoe het ze na een moeizame start lukte om goed met elkaar om te gaan.