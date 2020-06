De horecagelegenheid van Kid Rock in Nashville is de komende vijf dagen haar alcohollicentie kwijt. Wegens de geldende coronamaatregelen in de stad mag er alleen alcohol geschonken worden aan tafels, maar surveillanten zagen donderdag dat deze regels in de Big Ass Honky Tonk & Steakhouse overtreden werden.

In het etablissement van de All Summer Long-zanger werd bier geschonken aan de bar, wat momenteel verboden is omdat er geen mensen aan de bar mogen zitten, meldt TMZ.

Steve Smith, mede-eigenaar van het café, reageert tegenover The Tennessean verontwaardigd over het besluit de licentie in te trekken. "De gemeente van Nashville zit vol communisten. We hebben onlangs met de burgemeester gesproken en uitgelegd dat het veiliger is om drank te schenken aan de bar dan aan de tafels. Ze willen er gewoon alles aan doen om de bar te kunnen sluiten."

Eerder werd het management van de bar al op de vingers getikt omdat er veel te veel mensen aanwezig waren.

De bar van Kid Rock in Nashville. (Foto: BrunoPress)

