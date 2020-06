Lil' Kleine over ruzietjes met Jaimie Vaes, Dave Roelvink houdt auto niet op de rit en Kjeld Nuis haalt de woede van zijn ex op de hals. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Een tandpastatube waar de dop niet op zit, schoenen die midden in de woonkamer blijven staan of een leeg pak melk dat terug is gezet in de koelkast: als je samenwoont loop je nog wel eens tegen wat kleine irritaties aan. Niets aan de hand, dat overkomt iedereen, maar het is natuurlijk wel handig dat goed op te lossen.

Een goed gesprek of regels kunnen helpen, maar als we Lil' Kleine moeten geloven is er tegenwoordig een hele andere manier om dit soort irritaties aan te pakken: je partner ontvolgen op sociale media. "Jij weigert de afwas te doen? Dan verwijder ik je foto's van Instagram", stellen we ons zo voor in huize Scholten/Vaes.

De rapper werd door RTL Boulevard gevraagd naar zijn relatie met Jaimie Vaes en of alles nog wel goed ging. Oplettende fans hadden namelijk gezien dat de rapper de moeder van zijn zoon had ontvolgd op Instagram, al was dat even later alweer anders.

"Ik heb geen ruzie met Jaimie, we zijn nog steeds samen. Volgens mij heeft iedereen wel eens dat je iemand op Instagram ontvolgt, of je een fotootje verwijdert na een ruzie. Dat gebeurt gewoon, meer was het niet", aldus Jorik. "Ik vind het zo kinderachtig om uit te leggen, maar zo zit het dus. Het is wel goed om te weten dat ik in de gaten wordt gehouden."

De rapper vindt het kinderachtig om uit te leggen, maar in de studio vonden ze iets heel anders kinderachtig: het gedrag van het stel. Bridget Maasland vond het een rare manier om om te gaan met een ruzie en ook Luuk Ikkink ontvolgt niet om de haverklap zijn vrouw. Hoe de twee dan ruzietjes oplossen hebben ze niet verteld.

Oeps, auto in de prak

Dave Roelvink heeft niet een al te best verleden als het gaat om autorijden. De dj en zoon van Dries werd in 2018 door de politie klemgereden omdat hij niet alleen veel te hard reed, namelijk zo'n 180 kilometer per uur, maar ook omdat hij dronken achter het stuur zat.

Dave heeft zijn leven gebeterd. Omdat hij hard bezig is met sporten, heeft hij een streng regime voor zichzelf waarbij een drankje niet meer past. Dat je ook zonder drank op gedoe kan hebben met een auto bewees hij deze week echter zelf, door de nieuwe auto van een vriend volledig in de prak te rijden.

Autoliefhebbers zullen met verdriet hebben gekeken naar de Lamborghini Huracán LP610-4 die door de enorme schade aan de voorkant van de auto bijna onherkenbaar was. Dave was de macht over het stuur kwijtgeraakt en belandde zo tegen een paal aan.

Dave mankeerde gelukkig weinig, maar voor zijn imago als wegpiraat heeft het niet geholpen. De dj zei zelf al dat hij niet hoopte dat het tot een heksenjacht zou leiden, maar GeenStijl plaatste al snel een video waaruit bleek dat Dave zich mogelijk ook hier niet aan de voorgeschreven snelheid heeft gehouden. Alcohol was er dit keer echt niet in het spel: de politie had Dave direct een blaastest laten doen en hij bleek inderdaad geen druppel op te hebben.

Voor Mo Bicep, van wie de nieuwe auto was, was het een bittere pil: de eerste keer dat hij zijn geliefde auto uit durft te lenen en dit gebeurt ermee. De heren hebben gelukkig al een betalingsregeling kunnen treffen en blijven gewoon vrienden. Want zoals Mo ook zegt: een auto is vervangbaar, Dave niet.

Klaar met de leugens

De roddelbladen stonden er vol mee: Kjeld Nuis zou zijn vriendin Jill de Robles hebben bedrogen met Joy Beune. Nog voor de schaatser en de moeder van zijn zoon Jax uit elkaar gingen, zou hij al hebben aangepapt met zijn collega en dat zou een van de redenen zijn geweest dat de relatie met Jill uiteindelijk stukliep.

De schaatser en zijn management bleven aanhouden dat het niet waar was. Dat Kjeld later toch een relatie kreeg met Joy hielp de geruchten niet, maar dat zou pas veel later zijn gaan spelen omdat ze zulke goede vrienden waren. Deze week benadrukte Kjeld het nog maar eens in LINDA: hij is geen bedrieger.

"Ik zou Jill met Joy bedrogen hebben, precies zoals ik Brechtje - de zus van Sven Kramer - ooit voor Jill in de steek zou hebben gelaten. Er is helemaal niets van waar, ik héb niemand bedrogen", aldus Kjeld, die verder vertelde zo blij te zijn met het co-ouderschap van hun zoon.

Daarmee leek het klaar, tot Jill van zich liet horen op sociale media. Ze was het zat, dat mooi weer spelen van Kjeld: hij was wel degelijk vreemdgegaan. "Maar dat is oud nieuws. Ik heb je al 'vergeven' in het belang van Jax. Hij is belangrijk, de escapades veel minder. Maar na al die tijd ben ik de goedpraterij en alles erover in de media zat. Dat is privé en doet pijn."

Oei, dat was even een klap. Had Kjeld zich net mooi in lopen dekken, werd dat nu wel heel hard onderuitgehaald. Hoe dat nu zit met het co-ouderschap weten we niet: zowel Kjeld als Jill hebben na het bericht op Instagram niks meer erover gezegd.