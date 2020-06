De dochter van Radio 538-dj Mark Labrand is weer thuis. Vida werd drie maanden te vroeg geboren en moest de afgelopen maanden in het ziekenhuis blijven.

"Wat heb ik uitgekeken naar deze foto. Mijn meiden. Samen. Thuis", schrijft Labrand donderdag op Instagram.

Hij dankt iedereen die hen de afgelopen tijd heeft gesteund. "Wat zijn we goed geholpen, wat is iedereen lief en zorgzaam geweest en wat heeft Vida ons elke dag positief gehouden. Wat een geluk, in elke zin van het woord."

Stephanie Labrand beviel 18 april van Vida. De dj vertelde dat het een lastige periode was, omdat hij zijn dochter steeds moest achterlaten in het ziekenhuis. "En dat opa en oma haar in deze coronatijd niet mogen aanraken of zien."

Stephanie Labrand met dochter Vida. (Foto: Instagram/Mark Labrand)

Labrand trouwde in 2015

De 34-jarige radio-dj en zijn vrouw trouwden in 2015. Ze zijn al ruim tien jaar samen. Hij vroeg haar ten huwelijk in Zuid-Afrika en de trouwerij vond plaats op Ibiza.

Labrand is sinds 2008 werkzaam als radio-dj bij Radio 538. Momenteel is hij elke doordeweekse dag rond lunchtijd te horen. Daarnaast verschijnt hij geregeld als deskundige in Shownieuws op SBS6 en is hij de 'stationvoice' van Sky Radio.