Jennifer Lawrence, die tot op heden niet op sociale media te vinden was, heeft een Twitter-account aangemaakt. De actrice spreekt zich in haar eerste berichten uit tegen racisme en de sociale ongelijkheid die in Amerika heerst.

"Bijna een op de vier Amerikaanse zwarte mannen komt eens in hun leven in de gevangenis terecht", schrijft de 29-jarige Lawrence. Hierbij deelt ze een video van acteur Omar Epps en activist Desmond Meade, die in gesprek gaan over de bestaande corruptie in het Amerikaanse justitiële systeem.

Ook deelt de actrice een bericht over de door de politie vermoorde vrouw Breonna Taylor. "Velen van ons riepen op tot gerechtigheid, maar er is nog niemand gearresteerd. De verantwoordelijke agenten hebben nog steeds een baan en het onderzoeksrapport dat de politie opstelde klopte van geen kanten. Ik ben opgegroeid in Louisville (waar het incident plaatsvond, red.) en kan nu daarom niet stil blijven."

Lawrence roept op tot meer transparantie in de zaak en een vervolging van de verantwoordelijke agenten.

Het account van de Hunger Games-actrice maakt deel uit van het platform RepresentUs, dat zich inzet tegen corruptie en sociale ongelijkheid. Naast Lawrence zetten ook bekende sterren als Katy Perry, acteurs Orlando Bloom en Kerry Washington en regisseur J.J. Abrams zich in voor het platform.