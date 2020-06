Romy Monteiro wordt niet meer jaloers of onzeker door het werk van haar vriend Jasper Suyk, die fotograaf voor Playboy is. In gesprek met Beau Monde zegt de musicalactrice dat ze weet dat het goed zit tussen hen.

Hoewel Monteiro zich nu geen zorgen meer maakt, was het beroep van haar vriend eerst wel even wennen. "In het begin schrok ik wel als hij bijvoorbeeld zei dat hij een model had gefotografeerd met het mooiste lichaam dat hij ooit had gezien", legt ze uit.

"Toen dacht ik: moet je mijn lichaam niet het mooiste vinden, aangezien ik je vriendin ben? Maar als jij en ik ergens zitten en er loopt een waanzinnig mooie man langs, kijk ik ook hoor", aldus de actrice.

Monteiro, die in mei 2019 bevestigde een relatie te hebben met Suyk, zegt dat hij vanaf het begin open en eerlijk was over zijn werk. "Jasper kan thuiskomen en me vertellen dat hij door de lens verliefd op een model is geworden. Nou ja, dat is dan zo. Dat duurt een dag en staat los van wat wij samen hebben." Ze zegt juist trots te zijn, omdat vrouwen zich prettig voelen voor de camera van haar vriend.

Monteiro gaat ervan uit dat ze ooit met Suyk in het huwelijksbootje stapt, maar concrete plannen zijn er nog niet. "Jasper vraagt me iedere dag ten huwelijk en het zal er heus eens van komen, maar ik heb geen haast."