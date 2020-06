Kristen Wiig is eerder dit jaar moeder geworden. De actrice hield de komst van haar tweeling, via surrogaat, geheim. Bronnen vertellen nu aan Us Weekly dat oplettende kijkers in mei al hadden kunnen weten dat ze moeder is geworden.

In een uitzending van Saturday Night Live zei de 42-jarige actrice toen dat ze haar moeder eerder misschien wel niet genoeg gewaardeerd heeft. "Maar dit jaar voel ik me extra dankbaar voor haar advies en liefde. Ik ben zo dankbaar voor alles wat ze mij geleerd heeft en hoe ze me heeft voorbereid op het moederschap."

Omdat er verder niets gezegd werd over een zwangerschap of de komst van een kind, werd er gedacht dat Wiig het in het algemeen bedoelde.

De actrice is sinds mei 2016 samen met Avi Rothman. Het stel verloofde zich in augustus 2019.