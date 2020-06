De piloot die op 26 januari de verongelukte helikopter met daarin onder anderen de basketballer Kobe Bryant en diens dochter Gianna bestuurde, dacht dat hij opsteeg terwijl de helikopter daalde. Volgens de onderzoekers lijkt het erop dat hij gedesoriënteerd was door de mist, blijkt uit documenten die donderdag zijn vrijgegeven door de Amerikaanse transport- en veiligheidsdienst NTSB.

Uit communicatieverslagen blijkt dat Ara Zobayan aangaf te willen opstijgen maar de beoogde hoogte niet haalde. Acht seconden na het behalen van ongeveer 700 meter hoogte daalde de helikopter weer, met de crash in de heuvels van Calabasas tot gevolg.

In mei toonde autopsieonderzoek aan dat Zobayan geen alcohol of drugs had gebruikt ten tijde van de crash. Ook bleek dat Bryant onmiddellijk is overleden aan zijn verwondingen.

Op 9 juni werd bekend dat Bryants weduwe van plan is om het helikopterbedrijf en de nabestaanden van de piloot aan te klagen. Ze zou honderden miljoenen euro's eisen omdat ze hen verantwoordelijk houdt voor de dood van haar echtgenoot en dochter.