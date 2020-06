De piloot die op 26 januari de verongelukte helikopter met daarin Kobe Bryant bestuurde, dacht dat hij opsteeg in plaats van daalde. Volgens onderzoekers van de Amerikaanse transport- en veiligheidsdienst NTSB lijkt het erop dat hij gedesoriënteerd was door de mist.

Uit communicatieverslagen blijkt dat piloot Ara Zobayan aangaf te willen opstijgen, maar de beoogde hoogte niet haalde. Acht seconden na het behalen van ongeveer 700 meter hoogte daalde de helikopter weer, met de crash in de heuvels van Calabasas tot gevolg.

Volgens de NTSB was er geen sprake van motorproblemen. Desoriëntatie door mist is volgens experts een veelvoorkomende oorzaak van helikoptercrashes.

In mei bleek uit de autopsie al dat Zobayan geen alcohol of drugs had gebruikt ten tijde van de crash. Ook kwam toen naar voren dat Bryant onmiddellijk is overleden aan zijn verwondingen.

Op 26 januari kwam Bryant samen met acht andere inzittenden om bij de crash. Naast de 41-jarige NBA-sterspeler behoorde ook zijn dertienjarige dochter Gianna tot de omgekomen inzittenden. Ze waren op weg naar een basketbaltoernooi van Gianna in Los Angeles.

Bryant, die behoort tot de beste basketballers ooit, werd begin april door de NBA postuum opgenomen in de Basketball Hall of Fame, waar voormalige spelers en coaches worden geëerd die veel voor de sport hebben betekend.