Michelle Williams is bevallen van haar tweede kind, bericht de Hot Hollywood-podcast. Het is het eerste kind van de actrice met haar echtgenoot Thomas Kail, nadat ze in 2005 samen met de overleden acteur Heath Ledger dochter Matilda kreeg.

Het geslacht van de baby is niet bekend. Hetzelfde geldt voor de geboortedatum.

In december werd bekend dat de 39-jarige Williams zwanger was. De Amerikaanse trouwde in maart met haar 43-jarige landgenoot Kail, na een eerder huwelijk met muzikant Phil Elverum.

Williams had tussen 2004 en 2007 een relatie met Heath Ledger, met wie ze in 2005 in Brokeback Mountain speelde. Voor hun rollen in die film over de liefde tussen twee cowboys ontvingen zij allebei een Oscarnominatie.