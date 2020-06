Milou, die in het meest recente seizoen van Boer zoekt Vrouw eindigde met boer Bastiaan, droeg een pruik wanneer ze per trein van Frankfurt naar zijn boerderij in Zeeland reisde. Ze was bang dat kijkers van het populaire programma haar anders zouden herkennen, vertelt ze woensdag in Beau.

De twee moesten hun relatie ongeveer zes maanden geheim houden. In de weken dat Boer zoekt Vrouw werd uitgezonden, besloot Milou daarom incognito te gaan om aan kijkers van het programma niet te verklappen dat ze richting Zeeland - en dus naar boer Bastiaan - ging.

"Ik deed in het toilet de pruik op", vertelt ze in gesprek met Beau van Erven Dorens. "Je voelt niet jezelf." Ze vond het daarom een "apart gevoel" dat ze de pruik na de laatste aflevering niet meer hoefde te dragen.

Ook op de boerderij van Bastiaan in Zeeland moest de voormalig kandidate voorzichtig zijn. "Naarmate het seizoen naderde, merkte je dat de mensen stapvoets voorbij reden. Op een gegeven moment durfde ik niet meer buiten te komen, zodat ik het niet zou verpesten voor de kijker."

Milou, die woonachtig is in Frankfurt vanwege haar baan, is wegens de coronacrisis momenteel bij de boer in Zeeland. Ze verwacht binnen een jaar wel samen te wonen op de boerderij. "We zijn allebei geen grote planners. Maar we weten wat de insteek is en waar we naartoe willen."