Pleun Bierbooms is, anderhalf jaar nadat zij in 2016 The voice of Holland won, weer teruggegaan naar school. De 21-jarige zangeres vertelt woensdag op Instagram dat ze graag "een goede basis wilde hebben" waar zij op kon terugvallen.

De voormalig talentenjachtwinnares sprak zich niet eerder uit waarom het na haar winst relatief rustig rond haar werd. "Twee jaar geleden heb ik keuze gemaakt om terug te gaan naar school", schrijft Bierbooms.

"Ik vond het niet leuk, want ik wilde zingen. Maar ik wilde ook een diploma. Toen ik eenmaal uit de The voice of Holland-achtbaan kwam en het na anderhalf jaar van optredens wat rustiger kreeg, hakte ik de knoop door."

Bierbooms startte een versneld traject van de opleiding Marketing, communicatie & evenementenorganisatie, die ze op zestienjarige leeftijd eerder al begon. "Nu, twee jaar later, kan ik eindelijk zeggen dat het einde in zicht is. Het geeft me rust en voldoening om dadelijk een diploma te hebben, maar ik kan niet wachten om weer te gaan zingen."

Haar binnenkort te behalen diploma noemt de zangeres "een goede basis waar zij op terug kan vallen als dat nodig is". "Maar ik heb daarnaast een sh*tload aan motivatie om weer te gaan zingen. Ik heb het gemist."