Thomas Acda en Paul de Munnik zien elkaar na vijf jaar amper contact te hebben gehad weer elke week. In de podcast 30 Minuten Rauw van Ruud de Wild vertelt Acda dat een hernieuwde samenwerking niet op de planning staat.

"Paul en ik zitten een keer per week op een bankje ergens aan het water", aldus Acda. De zanger en acteur vertelt dat hij zijn voormalige bandmaatje ziet als hij zijn vader bezoekt.

"Dan neem ik een thermoskan koffie mee. Het klinkt heel lullig, maar het is ontzettend gezellig nadat we elkaar denk ik vijf jaar amper gesproken hebben." Geruchten over een hernieuwde samenwerkingen wijst hij gelijk naar het rijk der fabelen.

"Nee, zeker niet. Volgens mij begint daar elk gesprek mee, dat we niet opnieuw beginnen. Of het eindigt ermee of het komt ergens in het midden van het uurtje ter sprake", lacht Acda, die zegt nu dingen te kunnen doen die hij ook al langer wilde doen, zoals regisseren en boeken schrijven.

Acda legt uit dat de twee in 2014 besloten een punt te zetten achter de samenwerking, omdat De Munnik van mening was dat ze voor altijd Acda en De Munnik zouden blijven als ze op dat moment niet zouden stoppen.

Acda en De Munnik werkten al sinds 1989 samen aan muziek en theatervoorstellingen. Ze scoorden hits met liedjes als Niet Of Nooit Geweest, De Kapitein deel II en Het Regent Zonnestralen. Het duo rondde in 2015 een afscheidstournee af en trad daarna nog samen op bij De Vrienden van Amstel LIVE! en de herdenkingsdienst voor de overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan.